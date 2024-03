Politycy PiS mówią o "spokojnej" demonstracji rolników w Warszawie, a działania policji porównują do działań ZOMO

Prawo i Sprawiedliwość już nie stoi murem za polskim mundurem. - Gdybyśmy te obrazki w internecie przerobili na czarno-białe, to wygląda to tak, jak w stanie wojennym - mówi były minister rolnictwa w rządzie PiS Robert Telus o środowych zamieszkach przed Sejmem. Byli rządzący porównują to, co się stało do tego, co w stanie wojennym robiło ZOMO. - Dawno już nie widziałem demonstracji, która była tak spokojna - przekonuje Antoni Macierewicz, poseł PiS.

Tak wyglądały protesty za rządów PiS

Za rządów PiS-u Piotr Duda i jego "Solidarność" nie występowały przeciw rządowi PiS-u, chociaż rolnicy i wtedy protestowali. Na proteście w Warszawie byli ludzie ze związku Piotra Dudy. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" nawet dołączając do rolników, nie ukrywał swojej sympatii do PiS-u. Kiedy Tadeusz Obszański na konferencji prasowej wskazywał winę komisarza rolnictwa, to Piotr Duda temat uciął. - Żeby pan komisarz Wojciechowski całkowicie to wycofał i przełożył to na forum europejskim, żeby to zostało przegłosowane. Także o to będziemy walczyć, tego się domagamy cały czas - mówił przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". - Ja bym dodał do tego, że nie ma co tutaj zrzucać odpowiedzialności na jedną osobę - wtrącił Duda.