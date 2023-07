Politycy partii rządzącej odpowiadają na akcję "Aleja milionerów PiS". Pokazali "Drużynę afer Tuska"

Politycy w trasie

Lider PO był w piątek na spotkaniu z wyborcami w Koszalinie. Na początek podziękował wszystkim za obecność, a potem nazwisko po nazwisku Donald Tusk odczytywał listę "milionerów PiS" i kwoty, które zarobili za rządów PiS-u. - Cała Polska widzi od lat, jak bezwstydnie i bezkarnie kradną. Jeśli po następnych wyborach nie dojdzie do odsunięcia ich od władzy i do rozliczenia każdej ich kradzieży, to to już się nigdy nie skończy - powiedział.