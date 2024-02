Policyjny radiowóz zjechał wprost na samochód nauki jazdy. Funkcjonariusz przyznał się do winy, został pouczony

Przyznanie się do winy było formalnością, bo jest nagranie, jak policjant jadąc z włączonymi sygnałami świetlnymi, zjeżdża z pasa na prawo - wprost na samochód nauki jazdy. To nie jest sytuacja wyjątkowa.

12 lutego jadący z włączoną sygnalizacją świetlną policyjny radiowóz zderzył się z samochodem nauki jazdy marki Toyota we Wrocławiu. Dla kursantki to była wymuszona lekcja od policjanta. Pokaz braku wyobraźni i umiejętności - komentują ci, którzy dopiero uczą się jak bezpiecznie korzystać z dróg. - My uczymy się tych dobrych nawyków, reagowania szybkiego. Ale jest stres. Szczególnie, kiedy właśnie ta policja gdzieś przejeżdżała obok nas na sygnale - przyznaje kursantka nauki jazdy Ewa Małolepsza.

Policjanci spieszyli się do pilnego wezwania. Sprawca nie dostał od kolegów w policyjnych mundurach mandatu ani punktów karnych. Groziło mu co najmniej tysiąc złotych i sześć punktów karnych. - Wziął na siebie całą odpowiedzialność za to zdarzenie. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego postanowili zakończyć to postępowanie pouczeniem - informuje mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusz może jeszcze stracić premię albo dostać naganę - toczy się postępowanie dyscyplinarne.