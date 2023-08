Był nagradzanym dzielnicowym, karierę złamały mu oskarżenia handlarza narkotyków. Rusza proces o odszkodowanie

Był szanowanym i nagradzanym dzielnicowym. Wszystko do czasu, gdy Robert Kolasa został zatrzymany na oczach kolegów i ponad pół roku spędził w areszcie. Pomówił go handlarz narkotyków, a prokuratorka nie zweryfikowała jego zeznań, bo potrzebowała sukcesu. W czwartek ruszył proces o odszkodowanie.

Jako aspirant sztabowy Robert Kolasa doprowadzał podejrzanych przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Teraz szuka jej sam w sądzie. - Jest to wpisane w zawodzie policjanta, ryzyko (...) Ślubuje się "honor", "ojczyzna". To są takie najważniejsze słowa. I człowiek pracując w policji, stara się tej przysięgi dotrzymać - wyjaśnia Robert Kolasa, były policjant.

Walka o sprawiedliwość

Kilka dni w tygodniu Kolasa miał spędzać na promach i w drodze do kraju, w którym nigdy nie był. Dowodów nie brano pod uwagę. Uwierzono handlarzowi narkotyków. - Wysłuchać sobie przestępcy, który zeznaje na dziesięć innych osób, w tym zeznaje na policjanta. Ogłosić zarzuty policjantowi. To jak splunięcie, że tak powiem brzydko - uważa Marcin Miksza, były policjant.

Kiedy pan Robert trafił do aresztu, zabroniono mu nawet dzwonić do dzieci. - W przeliczeniu na dni to jest 219 dni, które pani prokurator Nowicka zabrała mi z życia - dodaje Robert Kolasa.