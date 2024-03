Policjanci kontrolowali w Warszawie kierowców z popularnych aplikacji. Jest zauważalna poprawa

czytaj dalej

To nie są wybory. Musimy przestać używać tych demokratycznych słów do tego, co się dzieje w Rosji - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasadorka w Rosji, a obecnie ministra funduszy i polityki regionalnej. Dodała, że Putin "musi fałszować, żeby wygrywać". Odniosła się też do planowanych zmian w Krajowym Planie Odbudowy.