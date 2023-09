Policja w czasach PiS-u. "To nie jest formacja, która chroni obywateli. To jest formacja, która chroni rząd"

Po przemianach ustrojowych policja została stworzona tak, by cieszyła się zaufaniem, a nie wydłużała listę niechlubnych akcji. - Mieliśmy do czynienia z psikaniem gazem w oczy posłankom polskim, łamano kobietom ręce. Policja jest instytucją, która ma egzekwować prawo, dbać o jego przestrzeganie, a nie łamać prawo - podkreśla Piotr Caliński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Antyterrorysty, który w 2020 roku w cywilnym ubiorze bił pałką kobiety i broniącego je fotografa, nie ukarano. Reporter "Czarno na białym" zapytał jego kolegę, co na proteście kobiet robili antyterroryści. - "BOA" nigdy nie powinno zostać użyte w ten sposób, w takim charakterze. Nie szkolili się na co dzień do walki z tłumem. Efekt miał być tylko jeden. Zastraszenie obywateli, zniechęcenie do kontynuacji tej formy strajku oraz manifestowania swoich poglądów - wyjaśniał funkcjonariusz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.