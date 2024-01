Policja i wojsko znów grają z WOŚP. Minister Marcin Kierwiński: skieruję oficjalne pismo

Wojsko i policja wracają do gry z Wielką Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przez osiem lat miały się trzymać z daleka, a teraz już mogą grać, i to dosłownie. W tym roku pieniądze będą zbierane na nasze oddychanie, czyli pulmonologię. Po pandemii COVID-19 wciąż wielu Polaków ma z tym problem i potrzebny jest sprzęt. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia.

Kiedyś były stałym elementem Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestry dęte policji i wojska, żołnierska grochówka na piknikach, pokazy sprzętu, stoiska i aukcje. To skończyło się osiem lat temu.

- Minister Zieliński i jego następcy po prostu wydawali takie, można powiedzieć, nieoficjalne polecenia, że raczej powinniśmy się włączyć w zabezpieczenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako instytucja, natomiast raczej nie bierzmy udziału czynnie w tej inicjatywie - wyjaśnia mł. insp. Andrzej Szary, przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Po objęciu władzy przez PiS służby mundurowe przestały angażować się w związane z WOŚP wydarzenia. Teraz - po ośmiu latach - służby wracają. - Jest tak, jak należy, czyli wojsko gra z WOŚP-em - uważa mjr Michał Tomczyk z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nie nakazuje, a zachęca wojsko do udziału w Finale Orkiestry. Tak samo minister spraw wewnętrznych i administracji. - Skieruję oficjalne pismo na początku przyszłego tygodnia o pełne zaangażowanie służb do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - zapowiada szew MSWiA Marcin Kierwiński. Chęć udziału w wydarzeniach i zbiórce pieniędzy - po latach przerwy - już wyraziła policja. Pełniący obowiązki komendanta głównego policji inspektor Marek Boroń przekazał na licytację zestaw piór ze specjalną dedykacją. - Do jakiej nienormalności musieliśmy dojść, żeby tak oczywiste sprawy tak dziwiły - mówi Jerzy Owsiak.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na obu krańcach świata Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra nie tylko na terenie Polski. Sztaby otwierane są również zagranicą, w tym także na stacjach polarnych. Chociaż polarnicy nie są w stanie prowadzić tradycyjnej kwesty, znaleźli inne sposoby, by zbierać pieniądze na cele charytatywne, o czym opowiedzieli na antenie TVN24. TVN24

Wraca normalność

Po czasie, w którym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była obiektem niezrozumiałej dla organizatorów niechęci władzy, Jurek Owsiak mówi o powrocie do normalności. - Gdzieś gra muzyka, gdzieś my chodzimy, bawimy się, ten czas spędzamy. Tęskniliśmy za takimi spotkaniami - przyznaje Owsiak. W tym roku na aukcję Służby Więziennej mają trafić między innymi bilety do zwiedzania zakładów karnych. - Przede wszystkim mam zamiar wysłać swoją pracę artystyczną na licytację, a Służba Więzienna uczestniczy nie tylko w licytacjach, ale również przekazuje rękodzieła skazanych - wyjaśnia ppłk Arleta Pęconek ze Służby Więziennej.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma nadzieję, że do udziału w finale wrócą Państwowa Straż Pożarna i ambasady. Nowy rząd daje na to zielone światło. - Kto ma taką potrzebę serca - bez względu na to, czy jest policjantem, czy jest żołnierzem, czy jest urzędnikiem - może i powinien móc uczestniczyć w tego rodzaju akcjach - zaznacza Jan Grabiec, szef kancelarii premiera. Wszystko to dla zdrowia płuc po pandemii.

Autor:Maria Mikołajewska

Źródło: Fakty TVN