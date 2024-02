Połączyli siły w sprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Padły konkretne propozycje rozwiązań

Okrągły stół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a przy nim aktywiści, eksperci, politycy i sama młodzież. W czwartek w Senacie z tego spotkania powstała lista konkretnych rekomendacji, bo chodziło o to, żeby dorośli zapytali młodych, co mogą dla nich zrobić i jak im pomóc.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Dyskusja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży przeniosła się w czwartek do Senatu. - Tej nauki jest za dużo to jest pierwsza rzecz, ale jeszcze ważną kwestią są uzależnienia - wskazywała Aleksandra Giska ze Stowarzyszenia Precedens. - Moją psychikę wykończyło liceum. Nie wytrzymałem tej presji, nie wytrzymałem siedzenia kilkunastu godzin - wyznał Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.

Na Wiejskiej uczniowie, specjaliści, aktywiści, rodzice i politycy połączyli swoje siły. - Możemy usiąść przy wspólnym stole z młodymi i zapytać: hej, co my, dorośli, możemy dla was zrobić - mówiła Martyna Wojciechowska, prezeska Fundacji UNAWEZA.

Jak wskazują eksperci, pomóc dziecku może nie tylko rodzic, ale także kolega. - Jeżeli powie: chcę ci pomóc, bo coś mnie niepokoi, chętnie cie wysłucham - to już pomaga - podkreśla prof. Agnieszka Gmitrowicz, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Młodym podczas spotkania dodawano też odwagi, żeby nie bali się prosić o pomoc. - Młode osoby idą za karę do pedagoga, idą za karę do psychologa, więc my, dorośli, odczarujmy to - wskazywała Danuta Sowińska, suicydolożka.

W kwestii psychologów w szkołach jest jeszcze dużo zrobienia. - Żeby ich nie było za mało, żeby godziny, w których pracują, były wydłużone - wylicza Krzysztof Obrębski, pedagog, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 31 w Warszawie. - Jeżeli my nie zadbamy równolegle o profilaktykę, ale również i o zmiany w edukacji, to same działania w systemie ochrony zdrowia nie będą w pełni efektywne - uważa dr Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Postulaty po dyskusji w Senacie

Ministra edukacji Barbara Nowacka podczas debaty przypominała, że powołała już pełnomocniczkę do spraw zdrowia psychicznego uczniów, która współpracuje z Ministerstwem Zdrowia. - Moim marzeniem jest, żebyśmy na 1 września mogli poczuć w szkole realną zmianę dotyczącą dobrostanu młodych osób - mówiła ministra.

Po dyskusji w Senacie podpisano pakt, w którym znalazł się szereg rekomendacji - od likwidacji dzwonków, po przeszkolenie kadry z udzielania pierwszej pomocy psychologicznej. - Zdrowie psychiczne dla nas, młodych ludzi, jest najważniejsze - podkreślił Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.

Ważne jest też wsparcie, do którego może przyłączyć się każdy z nas. Z przekazanych Fundacji TVN w ubiegłym roku środków z półtora procent podatku realizowana jest akcja "Zdrowie w głowie". - Tworzymy gabinety dla psychologów i psychiatrów w szpitalach na terenie całej Polski - informuje Ewa Zatorska z Fundacji TVN.

W tym roku pieniądze z odpisu podatkowego Fundacja TVN przeznaczy na leczenie chorych dzieci i osób starszych oraz na remonty szpitali.

