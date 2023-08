Podlaskie zwierzęta promują jazdę w kasku. "Broń bobrze bez kasku!"

Gdyby nie kask, to wypadku bym nie przeżyła - mówi pani Aleksandra, która na rowerze mogła zginąć. Kobieta doskonale wie, że kask na głowie jest obowiązkowy, ale wiele osób o tym zapomina. Dlatego przypomnieć o tym mają grafik ze zwierzętami w nowej kampanii województwa podlaskiego.

Pani Aleksandra Piekarska trzy lata temu miała wypadek na rowerze. - Lekarze bezwzględnie stwierdzili, że gdyby nie kask na głowie, to wypadku raczej bym nie przeżyła - wyznaje Aleksandra Piekarska.

Dziś pani Aleksandra jest w pełni sprawna i wróciła na rower, a do jazdy w kasku zachęca nie tylko ona. Z oficjalną kampanią ruszyło też województwo podlaskie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

- Dzieci poprzez naśladownictwo dziadków, rodziców, opiekunów, gdy będą widzieli, że opiekunowie zakładają kask na głowę, to będą to w sposób naturalny robić - wyjaśnia mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Dobrze dopasowany kask nie rusza się i nie spada, a paski są tylko dodatkowym zabezpieczeniem. Podstawowym błędem jest zakładanie kasku za wysoko, bo tak założony nie ochroni głowy. Na szczęście jednak wiele osób wie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Należy do nich też pani Aleksandra, która od lat jeździ w zawodach i świetnie panuje nad rowerem, ale bez kasku nie jeździ. - Wszystko się może zdarzyć, a to mogą nie zadziałać hamulce, a to drobny kamyczek może nam odbić koło - zwraca uwagę kobieta.