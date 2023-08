Podatki dobijają przedsiębiorców. "Ludzki pan troszeczkę nas dojechał, doił bydło i przedoił"

Człuchów ma niecałe 15 tysięcy mieszkańców. Bezrobocie w powiecie wciąż sięga prawie 10 procent. Kolejne miejsca pracy właśnie znikają. Jeden z przedsiębiorców zamyka średniej wielkości market. Bardzo obrazowo przedstawia, komu on i mieszkańcy to zawdzięczają. - Ludzki pan troszeczkę nas dojechał, doił bydło i przedoił to bydło, i bydło zaczyna padać, po prostu zaczyna padać. My nie wytrzymujemy obciążeń, które dostaliśmy od państwa, nie wytrzymujemy obciążeń, które dostajemy od ZUS-u, skarbówki - mówi Arkadiusz Gogolewski, właściciel sklepów F1 Dom i Ogród.