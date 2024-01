PiS wykorzystało Fundusz Medyczny dopiero w roku wyborczym. "Trochę ogarnia przerażenie"

Posłowie sejmowej Komisji Zdrowia łapali się za głowę, słysząc, w jaki sposób wydawane były miliardy złotych z powołanego przez PiS Funduszu Medycznego. - Patrząc na to przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia wyliczenie, to trochę ogarnia przerażenie - informuje profesor Alicja Chybicka z Koalicji Obywatelskiej.

"To były pieniądze od początku naznaczone politycznie"

- To były pieniądze od początku naznaczone politycznie. Pytanie, jak były wydawane. Słyszymy, że znowu pojawia się mnóstwo niejasności co do sposobu kwalifikacji, przeprowadzania tych konkursów, realizacji tych inwestycji. To wszystko sprawdzimy bardzo dokładnie - stwierdził Bartosz Arłukowicz, przewodniczący Komisji Zdrowia, poseł PO.