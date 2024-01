PiS sugeruje, że chce dialogu z rządzącymi. "Po ośmiu latach tkwienia przy korycie"

Po ośmiu latach u władzy PiS powołało Zespół Pracy dla Polski. Na czele stanął wieloletni premier Mateusz Morawiecki. Na razie zespół proponuje, by następcy robili to, czego przez osiem lat PiS nie zrobiło, a miało w planach. Na pierwszym posiedzeniu nieco zmieniła się retoryka.

- Chcielibyśmy wrócić do takiej sytuacji, w której można dyskutować z politycznymi przeciwnikami - zakomunikował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaledwie trzy dni wcześniej ten sam polityk porównał Donalda Tuska do Adolfa Hitlera. - Wola Donalda Tuska jest prawem. Wola Fuhrera była prawem - powiedział prezes PiS, który stwierdził też, że Niemcy chcą zrobić z Polaków parobków.

To nie przeszkadzało prezesowi PiS w tym, żeby po kilku dniach mówić o dialogu z przeciwnikami politycznymi. - Można z nimi rozmawiać mimo różnic - ocenił Kaczyński. Odpowiedź polskiego premiera była oczywista. Donald Tusk przypomniał Kaczyńskiemu porównanie do Hitlera. - Będę gotowy o każdej godzinie dnia i nocy rozmawiać z każdym o ważnych sprawach dla Polski. Na razie panowie wydają mi się zainteresowani nie interesem Polski, tylko awanturą i chaosem - zakomunikował Tusk.

Zmiana taktyki?

Trudno w takiej sytuacji tworzyć wrażenie konstruktywnej, spokojnej rozmowy, a Zespół Pracy dla Polski to wyraźnie taka próba zmiany wizerunku partii, która przegrała kampanię wyborczą opartą na straszeniu i na oskarżeniach. W ramach nowych dróg i pomysłów zespół zaczął obrady od sprawy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obecny pełnomocnik rządu mówi, że przez trzy lata wydano ćwierć miliarda złotych, a nie została nawet wbita jedna łopata.

W wersji umiarkowanej budowa CPK to wydatek 160 miliardów złotych - mówi z kolei premier. - Wydawanie takich pieniędzy publicznych nie może być zachcianką tego czy innego lidera politycznego - ostrzega Tusk. Będą ekspertyzy i dopiero decyzje, co dalej z CPK - słyszymy. Może zatem jakieś inne, nowe pomysły? - Na przykład cyfryzacja służby zdrowia w zakresie rejestracji do usług medycznych - zaznacza Piotr Müller, poseł PiS.