Miliony na pikniki. Tyle naszych pieniędzy wydaje PiS 

Kampania PiS odbywa się za pieniądze podatników, bo to my wszyscy płacimy za organizację pikników promujących program Rodzina 800 plus. Wiadomo już także, że chodzi o miliony. Ile dokładnie kosztowała Polaków promocja polityków partii władzy?

Wiceminister Piotr Pyzik zapraszał w mediach społecznościowych na piknik w Knurowie. Wiceminister na miejscu się zjawił. Koszt wydarzenia to ponad 100 tysięcy złotych. - To jest okradanie nas z naszych środków. To jest nielegalna kampania wyborcza - alarmuje Aleksandra Gajewska, posłanka PO. Te kwoty to efekt kolejnej kontroli posłów PO w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Posłowie przeanalizowali łącznie 51 umów na organizację pikników - w większości z udziałem polityków PiS-u. 25 z nich odbyło się już po ogłoszeniu przez prezydenta daty wyborów, czyli w czasie oficjalnej kampanii wyborczej. Tylko jednego dnia odbyły się aż cztery pikniki. Najdroższy za prawie 130 tysięcy złotych - w Lublinie, i to z udziałem między innymi ministra Przemysława Czarnka. - Od początku tych pikników wydano na to, taką kwotę dostaliśmy, około 6 milionów złotych - podkreśla Arkadiusz Marchewka.

Spięcie radnych na łódzkim pikniku TVN24

Obchodzenie prawa?

Za piknik w Łodzi - z udziałem polityków i radnych z PiS-u - podatnicy zapłacili ponad 150 tysięcy złotych. Tym razem pojawili się tam też posłowie i kandydaci opozycji. - My, jak z Krzysztofem Piątkowskim robimy kampanię, to robimy kampanię z pieniędzy komitetów wyborczych, a Prawo i Sprawiedliwość robi kampanię z pieniędzy wszystkich obywateli - zauważa Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.

Politycy PiS-u tłumaczą, że to kampania informacyjna. Opozycja odpowiada, że programu Rodzina 800 plus promować nie trzeba i że to tylko pretekst, który wykorzystuje PiS, by omijać Kodeks wyborczy. - Kandydaci PiS-u nie dość, że mają swoje pieniądze na kampanię, to do tego mają możliwość promowania się na piknikach za pieniądze ministerstwa, które są kompletnie poza limitem i to jest złamanie reguł - podkreśla Arkadiusz Marchewka.

Gdyby takie pikniki PiS organizowało za pieniądze partii, albo gdyby masowo nie pojawiali się tam kandydaci PiS-u w wyborach, problemu by nie było. - My możemy to przeliczać na liczbę urodzeń z in vitro, możemy przeliczać to na finansowanie żłobków - dodaje Aleksandra Gajewska.

Rząd kolejne pikniki planuje na wrzesień.

Źródło: Fakty TVN