PiS na dożynkach w Paradyżu, PSL w Płocku. Politycy walczą o elektorat wiejski

Obecność prezesa PiS, komisarza do spraw rolnictwa i ministra rolnictwa na niedzielnych dożynkach w województwie łódzkim pokazuje, że trwa przedwyborczy bój o wieś. Wszystkie znaczące ugrupowania dobrze wiedzą, że elektorat wiejski może być kluczowy w zbliżających się wyborach do parlamentu.

Podziękowania dla prezesa PiS

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, który ścierał się Kołodziejczakiem, wizytuje mleczarnie, bywa na polach i konkursach kół gospodyń wiejskich, co też jest elementem walki o wieś. Tyle, że Kowalski na wsi się pojawia, a Kołodziejczak rolnikiem jest i to on wytykał ministrowi nierozwiązane problemy ze zbożem, z owocami miękkimi, protestował przed i w ministerstwie.

Robert Telus na niedzielnych dożynkach nie wspomniał, że problem ze zbożem zaczął się rok temu i to on sam zastąpił ministra, który przekonywał, że zboże nie potanieje. Dziękował za to prezesowi PiS. - Dziękuję panie premierze za tę decyzję, którą podjął pan razem z premierem Morawieckim 15 kwietnia o zatrzymaniu napływu zboża do Polski - mówił Telus.