PiS ma poprawkę do nowej ustawy o KRS. "Jest to kolejny sposób na sianie chaosu"

Dalsze wypłaty z KPO mogą stanąć pod znakiem zapytania

Rząd przekonuje, że ustawa musiała powstać, żeby pokazać wszystkim obywatelom determinację w przywracaniu rządów prawa. - Jeżeli pan prezydent obecnie tę ustawę zawetuje, no to przynajmniej będziemy mieli projekt ustawy - mówi Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. - Ta ustawa, to jest wielki wysiłek sił prodemokratycznych i rządu Donalda Tuska, aby odbudować fundamenty polskiej obecności w Unii Europejskiej - zapowiada Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzięki przedstawieniu planów przywracania niezależności Krajowej Rady Sądownictwa, Komisja Europejska zgodziła się na pierwsze wypłaty milionów euro na Krajowy Plan Odbudowy. Ale jeśli ustawa padnie - a padnie - to dalsze wypłaty mogą stanąć pod znakiem zapytania. - Jeżeli pieniądze nie wpłyną do Polski, do polskich firm, jeśli nie trafią do obywateli to będzie to osobista wina prezydenta - odnosi się do sprawy Mirosław Suchoń, poseł z Polska 2050.