PiS ma kandydata na prezydenta Warszawy. "Rocky przed pierwszą walką z Apollo Creedem też nie był znany"

Gdyby PiS wystawiło w Warszawie znanego polityka - na przykład Mariusza Kamińskiego - oznaczałoby to, że partia realnie chce walczyć o prezydenturę w stolicy. Jednak kandydat jest inny. To Tomasz Bocheński, który sam próbował dowcipnie skomentować fakt, że jest kompletnie nieznaną postacią. - Rocky przed pierwszą walką z Apollo Creedem też nie był znany - mówił. Wyszło trochę niefortunnie, bo w tym samym czasie media donoszą o śmierci aktora, który grał Apollo Creeda w filmie "Rocky".

Kandydat PiS-u krytykuje Rafała Trzaskowskiego. - Dużo opowieści w stylu PiS jest zły, PiS ma bardzo ostre kły - mówi Bocheński. Diagnoza jest taka, że Trzaskowski zaniedbuje miasto, bo interesuje go polityka krajowa. Krytycy Trzaskowskiego zarzucali mu do tej pory raczej nadmiar jednoczesnych inwestycji niż ich brak.

Rafał Trzaskowski z kolei ostatnio podkreślał, że Koalicja Obywatelska startuje w wyborach samorządowych samodzielnie i ma duże ambicje. - My jako Koalicja Obywatelska chcemy wygrać we wszystkich regionach. Chcemy wygrać we wszystkich miastach, we wszystkich miasteczkach - mówił.