PiS liczy, że Przemysław Czarnek zdominuje posiedzenia komisji śledczej ws. wyborów kopertowych

To nie był jednak przypadek, że Przemysław Czarnek miał tyle do powiedzenia w sprawie komisji. Polityk znalazł się wśród czterech kandydatów, których do komisji zgłosiło PiS. Poseł nie był w rządzie w czasie wyborów kopertowych. - Można go lubić, można go nie lubić, ale nad jego kandydaturą można się zastanowić. Ja będę rekomendował koleżankom i kolegom, żebyśmy przyjęli zasadę: był ktoś w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, to nie powinien zasiadać w komisji śledczej. To powinna być pewna zasada, którą się kierujemy, bo zaraz okaże się, że w komisji śledczej w sprawie Pegasusa będzie Ziobro, Kamiński - zwraca uwagę poseł Lewicy Tomasz Trela.