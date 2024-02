PiS krytykuje Zielony Ład, chociaż wcześniej ich komisarz nazywał go ich programem rolnym

Poseł prawa i Sprawiedliwości Robert Telus, który teraz mówi o walce z Unią Europejską w sprawie rolnictwa, wtedy mówił o tym, że człowiek PiS-u rządzi rolnictwem w Unii Europejskiej. To Janusz Wojciechowski był twarzą PiS- u w sprawie rolnictwa i twarzą PiS-u w Unii Europejskiej - i to on wychwalał Zielony Ład, a PiS wychwalało jego.

PiS zmienia zdanie

- To była decyzja naszej partii o sprawie ukraińskiej w tym aspekcie, który przedtem nie był poruszany: zagrożeń dla polskiego rolnictwa - przekonuje Kaczyński. Jednak to, co mówi prezes PiS, nie jest prawdą. Zagrożenie w aspekcie zboża z Ukrainy dostrzegł już w czerwcu 2022 roku Donald Tusk, ale gdy on przestrzegał, to Mateusz Morawiecki porównywał to do propagandy Putina. - Kto podjął ten temat natychmiast, w ślad za Rosjanami? Tak jest, Donald Tusk - mówił wówczas.