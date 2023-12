Pierwsze posiedzenie rządu, budżet na przyszły rok i sprawa podwyżek. Plany nowego rządu na przyszły tydzień

Podwyżki dla nauczycieli to zadanie rządu na najbliższy tydzień. - To będzie 30 procent. Właśnie otrzymaliśmy dokumenty z Ministerstwa Finansów dotyczące konkretnych kwot - mówi Joanna Mucha, wiceministra edukacji z KP Polski 2050 - Trzeciej Drogi. - Mamy pieniądze na te podwyżki, które obiecaliśmy - dodaje.

We wtorek wraz z nowym budżetem podwyżki ma zaakceptować Rada Ministrów. To będzie pierwsze oficjalne posiedzenie rządu w nowym składzie. - Jeżeli taki rozwiązanie będzie, to my je poprzemy - zapowiada Marcin Horała z PiS.

Pytania dotyczą jednak drugiej części obietnicy składanej w "Stu Konkretach" przez Koalicję Obywatelską, czyli podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli, ale co najmniej o 1500 złotych. Co do tego zapisu dyskusja trwa. - Będą to rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od dawna Związek Nauczycielstwa Polskiego w tym gmachu nie bywał - mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. To będzie więc nie tylko pierwsze z nową minister edukacji, ale pierwsze od dawna takie spotkanie z przedstawicielami ZNP.