Pędzimąż, Pieczychlebek, Cyps albo Zyps, Ojczenasz. Osoby z nietypowymi nazwiskami nie mają lekko

Całkowite zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej efektownych kosmicznych wydarzeń, które możemy oglądać z Ziemi. Dojdzie do niego 8 kwietnia i będzie widoczne w Stanach Zjednoczonych, w pasie od południowego zachodu po północny wschód. To znaczy, że w Dallas, Indianapolis czy w Buffalo Księżyc całkowicie zasłoni Słońce. Wydarzenie wzbudza w Ameryce taki entuzjazm, że władze spodziewają się kolejnych kilku milionów turystów. Amerykanie to szczęściarze. Średnio całkowite zaćmienie widoczne jest z tego samego miejsca na Ziemi co 360 lat, ale w Ameryce od ostatniego upłynęło zaledwie siedem lat.