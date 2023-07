Pani Joanna chciała zażyć tabletkę poronną. Do szpitala przyjechali policjanci, zabrali jej laptop i telefon

czytaj dalej

To nie jest spór ideologiczny. To jest przestępstwo popełnione z nienawiści - powiedziała w "Faktach po Faktach" prokurator Ewa Wrzosek, komentując decyzję ministra Zbigniewa Ziobry, na mocy której skazana za rozbój 24-letnia Marika wyszła na wolność. - To nie był wyrok za szarpanie torby, to był wyrok za próbę kradzieży torby z użyciem przemocy - ocenił sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".