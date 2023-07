Pakt senacki to "kwestia kilku najbliższych dni". Ma być wielu kandydatów spośród samorządowców

Pytania o kandydaturę Giertycha

To jest sprawa do rozstrzygnięcia - podobnie jak kandydowanie Ryszarda Petru. Wystartuje z paktu senackiego, ale z okręgu, w którym o mandat trzeba powalczyć. - Musi załatwić swoje kwestie wewnętrzne z Nowoczesną - komentuje Kierwiński.

Z dotychczasowych senatorów wystartują niemal wszyscy. Wyjątki to Gabriela Morawska-Stanecka, Marcin Bosacki i Krzysztof Brejza - wszyscy kandydują do Sejmu. Do Senatu z Poznania startuje Rafał Grupiński. Kandydatem na miejsce Brejzy będzie jego ojciec - prezydent Inowrocławia.

Silna reprezentacja samorządu

Z taką samą motywacją, co były prezydent Nowej Soli do Sejmu, chce kandydować obecny prezydent Sopotu. - Czasami trzeba poświęcić swoje ojczyzny lokalne i tak jak wielu innych prezydentów miast, burmistrzów, czy wójtów jestem gotów wystartować w tych wyborach - deklaruje Jacek Karnowski.

W wyborach do Senatu nie wystartują prezydenci dużych miast. Zapowiadają oni wsparcie dla kandydatów samorządowych. - Nie tylko wesprzeć opozycję, ale przede wszystkim uratować samorząd. Od lat widzimy zmianę modelu państwa i my nie chcemy autokracji - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Zależy nam na demokracji, zależy nam na decentralizacji, zależy nam na silnym samorządzie - dodaje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Samorządowcy będą też obecni na listach kandydatów opozycji do Sejmu. - Drogi Polski Ład zdemolował finanse samorządów i dzisiaj samorządowcy powinni kandydować do Sejmu, do Senatu, bo jeżeli tam będą, to nikt nie pozwoli, żeby lokalnych ludzi okradać - wskazuje poseł Gawkowski.