Pakt senacki to "kwestia kilku najbliższych dni". Ma być dużo kandydatów spośród samorządowców

Coraz więcej wiadomo o porozumieniu opozycji w sprawie paktu senackiego. Liderzy - jak zapewniają - zbliżają się do końca ustaleń w sprawie kandydatów. Wśród nich może być wielu samorządowców, ale nie zabranie też rozpoznawalnych nazwisk.

Utrzymywana w tajemnicy rozmowa liderów czterech partii opozycyjnych jest ich przedostatnim spotkaniem przed ostatecznym podpisaniem paktu senackiego. - Prowadzimy te rozmowy w dobrej, przyjemnej atmosferze. Kochamy się - zapewnia Włodzimierz Czarzasty, poseł Lewicy. - Już ostatnia prosta. Moim zdaniem wszystko jest na bardzo, bardzo dobrej drodze. Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych dni i wszystko będzie dopięte - informuje Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Najważniejsza jest Warszawa z czterema mandatami. W stolicy pewnymi kandydatami są dotychczasowi senatorowie: Marek Borowski i Aleksander Pociej. Jest wolny okręg po zmarłej senator Barbarze Borys-Damięckiej i okręg senatora Koalicji Polskiej Michała Ujzadowskiego, ale Koalicja Obywatelska chce na to miejsce Adama Bodnara. Ujazdowski miałby kandydować z Dolnego Śląska. Sprawa czwartego okręgu wciąż nie jest rozstrzygnięta. - Badamy część kandydatów, jak wypadają, jaki jest ich potencjał wyborczy - przyznaje Kosiniak-Kamysz.

Pytania o kandydaturę Giertycha

Giertycha miała zgłosić Polska 2050, ale się z tego wycofała. Teraz proponuje inne rozwiązanie. - On powinien wystartować tak, jak chce, jako kandydat niezależny, a pakt senacki nie powinien wystawiać przeciwko niemu kontrkandydata - przybliża Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

To jest sprawa do rozstrzygnięcia - podobnie jak kandydowanie Ryszarda Petru. Wystartuje z paktu senackiego, ale z okręgu, w którym o mandat trzeba powalczyć. - Musi załatwić swoje kwestie wewnętrzne z Nowoczesną - komentuje Kierwiński.

Z dotychczasowych senatorów wystartują niemal wszyscy. Wyjątki to Gabriela Morawska-Stanecka, Marcin Bosacki i Krzysztof Brejza - wszyscy kandydują do Sejmu. Do Senatu z Poznania startuje Rafał Grupiński. Kandydatem na miejsce Brejzy będzie jego ojciec - prezydent Inowrocławia.