Pacjenci masowo nie przychodzą na umówione wizyty. Przez to inni muszą czekać. Problem jest w całej Polsce

czytaj dalej

W czwartek pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi protestowali plantatorzy czereśni. Żądali spotkania z ministrem Robertem Telusem. Jednak szybko do niego nie dojdzie, bo minister uważa, że to, co robią plantatorzy, to happening. W środę podobny protest zorganizowali producenci malin.