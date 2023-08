Pacjenci cierpią przez pomysł ministerstwa. "Gdzie ja mam się zgłosić? Kogo ja mam prosić o ten lek?"

- Ten lek jest dla mnie ostatnią deską ratunku, a tej deski w tym momencie zostałam pozbawiona, i ja wiem, że mój problem w tym momencie jest problemem małym w porównaniu do pacjentów onkologicznych, pacjentów w hospicjach, pacjentów wymagających opieki paliatywnej, ale to nadal jest problem. Co ja mam zrobić? Gdzie ja mam się zgłosić? Kogo ja mam prosić o ten lek? - pyta pacjentka.