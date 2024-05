Otrzymają "tydzień za tydzień". "Tym rodzicom należy oddać stracony czas"

Dla rodziców wcześniaków pięć miesięcy urlopu macierzyńskiego to dramatycznie mało. Na szczęście, ma się to zmienić. Rząd planuje mechanizm "tydzień za tydzień" - tydzień wydłużonej hospitalizacji, tydzień wydłużonego urlopu macierzyńskiego, aż do 8 tygodni ekstra.

Brakujące miesiące nadrabia urokiem. Emilka urodziła się dwa miesiące za wcześnie, a zaraz po urodzeniu miała operację. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku jeszcze trochę pomieszka. - Będzie wszystko dobrze. Na razie musimy tutaj być jeszcze z sześć tygodni około - informuje Martyna Richert, mama wcześniaka. Sześć tygodni, które mama Emilki powinna spędzić z nią w domu.

- Rodzice, kiedy stoją przy takim łóżeczku dziecka w szpitalu, nie są na urlopie. Tym rodzicom należy oddać stracony czas. Oddać czas, który skradł los, choroba - mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, posłanka Nowej Lewicy.

Mechanizm "tydzień za tydzień"

I tak się właśnie stanie. Resort rodziny ma gotowy projekt nowych przepisów. - Polityka społeczna w najlepszym wydaniu. Nie spodziewałam się, że to się uda zrobić w ciągu pięciu miesięcy - komentuje Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji "Koalicja dla Wcześniaka".

Dopiero niedawno politycy, po apelach lekarzy i organizacji społecznych, zabrali się za to, co w innych krajach już dawno zrozumiano.

- Trudno porównywać rodziców noworodka zdrowego, urodzonego o czasie, i rodziców dziecka, które przez wiele tygodni, a czasami miesięcy, wymaga hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii - mówi profesor Tomasz Szczapa, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

To właśnie ich urlopy zostaną wkrótce wydłużone. - Proponujemy taki mechanizm "tydzień za tydzień". Tydzień hospitalizacji, tydzień wydłużonego urlopu macierzyńskiego, do ośmiu tygodni - przekazuje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dla matek lub ojców, zarówno wcześniaków, jak i noworodków hospitalizowanych po urodzeniu.

- Będą mogli zawnioskować do ZUS-u na specjalnym formularzu o wydłużenie urlopu - informuje Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji "Koalicja dla Wcześniaka".

Nowe przepisy mają wejść w życie w 2025 roku

Przepisami przygotowanymi w Ministerstwie Rodziny zajmą się teraz rząd, a potem parlament. - W rok 2025 powinniśmy wejść z nowymi przepisami - mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szczegóły projektu ministra ogłosi w piątek. - Myślę, że to jest dobry pomysł - ocenia Martyna Richert. Także dlatego, że nawet i właściwy urlop po wyjściu ze szpitala urlopem nie będzie. - Czekają nas rehabilitacje, fizjoterapeuci, no bo wiadomo, jest wcześniakiem i to będzie też jej potrzebne - mówi Martyna Richert.

Wczesne narodziny to problem dotyczący nie tylko samego dziecka. Dodatkowy czas się przyda. - Promując to wydłużenie czasu, możemy przyczynić się do poprawy kondycji nie tylko dziecka, ale też reszty rodziny - komentuje profesor Tomasz Szczapa.

Bo rodzina musi nadrobić to, co zostało stracone przez pobyt w szpitalu. - Ta więź, no, niestety, była troszeczkę zaburzona, więc oni muszą mieć czas, żeby nauczyć się siebie, (...) mieć czas po prostu na odbudowanie tej więzi, na zdobycie jej przede wszystkim - mówi Milena Brodnicka, pielęgniarka z Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Źródło: Fakty TVN