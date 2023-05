Ósmoklasiści podeszli do egzaminu z języka polskiego, a tam cytat z Małysza. "Na pewno mi niezmiernie miło"

Co mają ze sobą wspólnego Adam Małysz i egzamin ósmoklasisty? Do tej pory mieli niewiele, ale nasz orzeł z Wisły i obecny prezes PZN pojawił się w jednym z zadań na egzaminie z języka polskiego, jaki zdawało pół miliona młodych ludzi w Polsce.

Słowa otuchy są ważne, gdy trzeba młodym dodać sił i ich uspokoić. - Nie zestresować się, to jest najważniejsze chyba, bo jak się zestresuję, to po prostu logika pójdzie i nie będzie - uważa Maja Kmetko, uczennica z Poznania. Egzamin ósmoklasisty to nie jest najważniejszy egzamin, ale w nastoletnim życiu jest to pierwszy ważny sprawdzian i sporo od niego zależy.