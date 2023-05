Opozycja chce dymisji Mariusza Błaszczaka. "Kiedy przychodzi chwila próby, kompromitują Ministerstwo Obrony Narodowej"

Na stronie Wojska Polskiego opublikowano w piątek oświadczenie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Tomasza Piotrowskiego . - Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy - zaapelował generał.

Opozycja domaga się dymisji szefa MON

Jest jeszcze jedno oświadczenie w tej sprawie - Biura Bezpieczeństwa Narodowego . Stwierdzono w nim, że informacje, które ma prezydent, nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego. W czwartek minister Błaszczak już zapowiadał konsultowanie decyzji personalnych z prezydentem, co zabrzmiało jak żądanie dymisji generała Tomasza Piotrowskiego.

- W sprawozdaniu operacyjnym Dowództwa Operacyjnego z 16 grudnia, które otrzymałem, znalazła się informacja, że w dniu 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, co jak później się okazało, było nieprawdą - oświadczył w czwartek szef MON.

- Jeżeli byłoby tak, że generał Piotrowski faktycznie nie dopełnił swoich obowiązków, to moje pytanie brzmi: co on jeszcze robi na stanowisku? - pyta gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, prezes Fundacji Stratpoints. - Dlaczego z hasła "murem za polskim mundurem" pozostał tylko ponury spektakl ucieczki od odpowiedzialności? - pyta Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej.