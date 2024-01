Obrońcy praw zwierząt mają zimą dużo pracy. "Przy tych mrozach, które mieliśmy, te zwierzęta po prostu umierały"

Ich całe życie to tylko nieustanna walka o przetrwanie. Przestrzeń wokół jest zupełnie obca, bo możliwości poznawcze ograniczone są do trzech, dwóch, a czasami tylko metra na łańcuchu. Ręce inspektorów OTOZ Animals to najczęściej pierwsze ręce, które dają czuły, ludzki dotyk. Wtedy też zwierzęta słyszą pierwsze ciepłe słowa. - Te zwierzęta są na łańcuchach zdziczałe, zaniedbane, często zagłodzone, no i niestety w okresie zimowym, przy tych mrozach, które mieliśmy, te zwierzęta po prostu umierały - mówi Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Gdy zwierzę jest tylko "alarmem", "dzwonkiem" czy "stróżem obejścia" - to trzymane jest jak najniższym kosztem.

Gdy psu funduje się całe takie życie - to jest szczególne okrucieństwo. - To, co nas zbulwersowało, to to, że w domu były dwa rasowe psy. Natomiast jakby pies, który nie był rasowy, był przywiązany do domku dla dzieci - opowiada Izabela Kadłucka z Fundacji Ochrony Zwierząt i Środowiska "LEX NOVA".