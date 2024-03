Obrazek z zaszyfrowaną wiadomością. Tak brytyjski wywiad poszukuje kandydatów do pracy

Brytyjska Centrala Łączności Rządowej opublikowała w internecie ogłoszenie o naborze, do którego dołączono obrazek, w którym zaszyfrowana została wiadomość. To nie pierwszy raz, kiedy brytyjski wywiad zagadką próbuje skusić chętnych do pracy, ale po raz pierwszy ofertę zamieszono na internetowym portalu dla szukających zatrudnienia.