Obraz z warsztatu Rubensa sprzedano za cztery miliony złotych. Autentyczność potwierdzali Polacy

Sztuka i nauka

Obraz został namalowany w Antwerpii około 1630 roku, gdy Rubens był u szczytu kariery. Żeby potwierdzić, że ma prawie 400 lat, potrzebne były specjalistyczne analizy. Do akcji wkroczyła nauka i najnowsze technologie badania dzieł sztuki. W renomowanym krakowskim Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych takie rzeczy robi się na światowym poziomie. Eksperci na co dzień odkrywają tajemnice dzieł sztuki. Oglądają je pod mikroskopem, w podczerwieni, prowadzą badania rentgenowskie czy fizykochemiczne. - Te techniki pozwalają nam na stwierdzenie, jaki jest stan zachowania obiektu, jaka jest jego historia, czy zostało coś do niego namalowane, czy zostało coś do niego dodane, czy zostały wykonane jakieś retusze - wyjaśnia Michał Obarzanowski, konserwator dzieł sztuki z Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych.