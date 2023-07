Pacjenci chorzy na raka coraz dłużej czekają na badania i leczenie

Dane nie pozostawiają złudzeń - pacjenci z nowotworami coraz dłużej czekają na diagnozę i terapię. Kolejki można ominąć, a leczenie przyspieszyć, ale to kosztuje i nie każdego na to stać.

Porównując dane z czerwcowe z tego roku i sprzed pięciu lat odsetek pacjentów chorych na raka z kartą DILO, którzy otrzymali pomoc na czas, spadła aż o 13 punktów procentowych. Rząd roztacza jednak przed pacjentami optymistyczne wizje: - Nasz cel to Polska, w której nowotwory są wykrywane jak najwcześniej, a pacjenci są leczeni skutecznie i komfortowo - mówił w styczniu premier Mateusz Morawiecki.

Co zmieni Krajowa Sieć Onkologiczna? Zdaniem lekarzy niewiele

Co zmieni Krajowa Sieć Onkologiczna? Zdaniem lekarzy niewiele Katarzyna Skalska | Fakty po południu TVN24

Pacjenci diagnozują się prywatnie

Pan Ryszard Kurczak z Gubina aby leczyć raka skutecznie i komfortowo też musiał kolejkę ominąć, płacąc za badania diagnostyczne. - Przyspieszona gastroskopia i USG. Gdybym czekał w kolejce przez Narodowy Fundusz Zdrowia, prawdopodobnie by mnie już tutaj nie było. USG do trzech miesięcy, a gastroskopia nawet pół roku, więc jak ja bym czekał, to byłoby już po mnie - mówi pan Ryszard.