Nowatorski zabieg w chrzanowskim szpitalu. "Nie spodziewali w ogóle, że wyjdę z tego"

Do północy Antoni Macierewicz ma zabrać wszystkie swoje rzeczy. Ma opuścić budynek, ale jeżeli go nie opuści, ma ochotę sobie tam posiedzieć, to niech sobie posiedzi. My nie jesteśmy koalicją, która będzie siłą cokolwiek załatwiała - mówił w "Faktach po Faktach" wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Decyzją nowego ministra obrony podkomisja smoleńska została zlikwidowana. W poniedziałek Macierewicz zwołał naprędce posiedzenie.