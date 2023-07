Nieznane składniki, podrobione mięso. Inspektorzy jakości skontrolowali lokale sprzedające kebaby

To nie jest tradycyjne polskie danie, ale kebab podbił serca i podniebienia Polaków. Może stosunkiem jakości do ceny, chociaż jakość może być wątpliwa. Kontrole barów z kebabem wykazały szereg nieprawidłowości, zwłaszcza jeżeli chodzi o mięso, które jest podawane.

Teoretycznie przepis na kebabowy sukces jest bardzo prosty. - Trzy słowa: czystość, świeże mięso, świeże warzywa i jakościowy produkt. Jak masz dobry produkt, to zawsze jest super - wskazuje Amr Abdelhady z baru Only Kebab w Szczecinie.

To, jak wygląda praktyka sprzedaży fast foodu w Polsce, sprawdzili państwowi inspektorzy jakości. Wpadli z niezapowiedzianymi kontrolami. Na 109 odwiedzonych barów w 89 znaleźli nieprawidłowości. W ponad połowie dań dotyczyły one tego, co najważniejsze.

Mało sosu i bez kapusty

Obserwacje inspektorów potwierdzają też specjaliści z branży. - Mówią, że to jest baranina, a to nie jest baranina. A my mówimy zawsze, co mamy - mamy wołowinę, mamy kurczaka - mówi Amr Abdelhady.