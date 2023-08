Niepełnosprawny pan Marek z żoną zostali uwięzieni podczas próbnej ewakuacji. "Nikogo to nie obchodzi"

Na dworcu w Poznaniu ogłoszono próbną ewakuację. Na peronach wyłączono windy i schody ruchome. Pan Marek z żoną wysiedli z pociągu na umówioną wizytę u lekarza. Wbrew temu, co twierdzi kolej, nie byli w stanie się wydostać. Spanikowana kobieta biegała, wzywając pomocy. Kolej się dziwi, że oni się bali. PKP nie rozumie, dlaczego wystąpiło tak duże poczucie zagrożenia u osoby z niepełnosprawnością - skoro pociągi kursowały, ewakuacja hali dworca była sprawna i nie wzbudzało to zaniepokojenia u innych pasażerów. Parą uwięzioną na peronie nikt się nie zainteresował. - Gdyby on leżał, ja bym dostała zawału z tego stresu. Nikogo to nie obchodzi - mówi Iwona Galewska, żona Marka Galewskiego.

Brak zrozumienia

Policjanci i strażacy wystąpili tam jedynie w roli statystów. - Pole do popisu, tak to nazwę, zarządcy obiektu. To on miał przede wszystkim sprawdzić swoich ludzi - uważa mł. bryg. Kamil Witoszko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. - Brak organizacji. Tu ewidentnie kolej dała... Że tak powiem - mówi pan Marek. Dla nich ewakuacja to była wieczność. Ciężko jednak od przewoźnika doczekać się przeprosin. - Ręce rozkładamy. I nie wiem, czy przez tory się czołgać? Czy co robić? - pyta żona pana Marka.