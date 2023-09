Niemcy rozważają kontrole na granicy z Polską. "Obserwujemy rekordy nielegalnej migracji"

- Skandal z wizami, do którego doszło w Polsce, wymaga wyjaśnienia. Nie chcę, żeby Polska po prostu przerzucała ludzi, byśmy potem musieli debatować o polityce migracyjnej. Przybywający do Polski muszą być zarejestrowani i na miejscu przejść procedurę przyznania azylu. Oni nie powinni pogarszać sytuacji, rozdając wizy za pieniądze - powiedział Olaf Scholz, kanclerz Niemiec.

Nie wiadomo, ilu cudzoziemców z polskimi wizami pracowniczymi ostatecznie trafiło do Niemiec. Docierają tam, i to coraz liczniej, także migranci, którzy nie mają żadnych dokumentów. - Liczby eksplodują. Obserwujemy rekordy nielegalnej migracji do Niemiec - twierdzi Christoph de Vries, poseł do Bundestagu, CDU.