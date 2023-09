Niemal 200 osób utonęło w czasie tych wakacji. "Natura, poza tym, że jest piękna, może być groźna"

czytaj dalej

Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej, mówiąc w "Faktach po Faktach" w TVN24 o swoim starcie do Sejmu z list Trzeciej Drogi, powiedział, że to jest ugrupowanie, do którego mu "najbliżej programowo". Powiedział też, że wzywa na kolejną debatę Sławomira Mentzena z Konfederacji, który tak jak on startuje do Sejmu ze stolicy. - Moją misją jest zatrzymać pana Mentzena w Warszawie - powiedział.