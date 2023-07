Nielegalne graffiti w miastach i w górach. "Są miejsca przeznaczone do tego, żeby wyeksponować sztukę"

- Jest to praca wielogodzinna. My w parku narodowym nie możemy używać żadnych środków chemicznych. Dlatego, żebyśmy nie skazili tutaj wody - wyjaśnia Tomasz Zając, edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zidentyfikowanie sprawcy jest możliwe, ale bywa trudne. Dlatego pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego proszą, by informować ich, gdy zauważymy pseudoartystów. Jest też ostrzeżenie - mandat za taką twórczość to 500 złotych, a sprawa może także trafić do sądu.