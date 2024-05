Czym jest Unia Europejska dla osób, które urodziły się w dzień przystąpienia Polski do europejskiej wspólnoty? Wiele z nich wskazuje, że dla nich to większe perspektywy, rozwój czy też współpraca pomiędzy uniwersytetami.

Zuzanna ma podwójny powód do radości. - Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze było też to, że to jest ta data - przyznaje Zuzanna Maślana, lekkoatletka i studentka. Urodziła się 1 maja 2004 roku. Właśnie kończy 20 lat - tak samo jak Polska w Unii Europejskiej. - Są większe perspektywy, zwłaszcza jeśli chodzi o podróżowanie czy o szukanie pracy na rynku europejskim i pozwala tworzyć coś w rodzaju wspólnoty - wylicza 20-latka.