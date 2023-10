Nauczyciel Roku 2023 wybrany. Radosław Potrac uczy historii, ale jest też wolontariuszem

Uczy historii, bywa terapeutą, jest wychowawcą. Choć pasji ma wiele, to uczniowie zawsze są na pierwszym planie. Za to wszystko Radosław Potrac otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2023.

Każdy, kto odwiedza Dom Powstańców Warszawskich, musi kojarzyć pana Radosława Potraca. - Z wielką dumą i radością pełnię funkcję wolontariusza, czyli mogę towarzyszyć powstańcom w różnych momentach ich życia - mówi mężczyzna, który został uhonorowany tytułem Nauczyciela Roku 2023.

Nauczyciel kilka lat wcześniej był jedną z osób, które Dom Powstańców Warszawskich stworzyły. - Każdy czyścił, sprzątał to miejsce, by ono mogło godnie powitać swoich właścicieli, gospodarzy - wspomina. Pan Radosław nie tylko pomagał w budowie placówki. - Towarzyszy nam w pobycie, bierze udział w rozmowach. A jak ktoś ma potrzeby jakieś, to służy swoją osobą i swoim ramionami - mówi prof. Leszek Żukowski, uczestnik powstania warszawskiego.

Pan Radosław jednak robi znacznie więcej, bo jest także działaczem społecznym, terapeutą, wychowawcą i nauczycielem historii oraz wychowania do życia w rodzinie. - Wszystko to się łączy bardzo fajnie wokół głównego obszaru mojej pracy, czyli dzieci i młodzieży, również z niepełnosprawnością - podkreśla pan Radosław.

Wyjątkowa nagroda

To, co robi pan Radosław, zostało dostrzeżone. Zdobył tytuł Nauczyciela Roku 2023. - Staram się zaprzęgać swoje pomysły, swoje pasje, marzenia dziecięce, swoje ulubione lektury w to co robię - zdradza pan Radosław.

Pan Radosław pojechał z uczniami, także tymi z niepełnosprawnościami, zdobywać jaskinie. Zdarza mu się prowadzić lekcje w hamaku na świeżym powietrzu. Na zajęcia zaprasza także powstańców. - Dla młodzieży przykład, że zamiast pokopać piłkę, to przychodzi do starych ludzi i pomaga. Uważam, że to jest wzór działalności harcerza - mówi Żukowski.

Laureat konkursu mówi, że szkoła powinna być otwartym miejscem, bo jego zdaniem, to taki świat w pigułce. - Miejscem otwartym na NGOsy, na sąsiadów, na biblioteki. Miejscem, które będą tworzyli uczniowie, rodzice i nauczyciele - wskazuje nauczyciel.

Autor:Adrianna Otręba

Źródło: Fakty TVN