Najpierw odwołanie, teraz wniosek do prokuratury. Komisja zdrowia zajęła się sprawą byłego szefa Agencji Badań Medycznych

Od grudnia 2019 roku do maja 2021 roku Ministerstwo Zdrowia nie ogłaszało konkursu na stanowisko prezesa ABM. W tym czasie pełniący obowiązki prezesa przyznawał granty na badania m.in. spółkom powiązanym z rodziną swojego patrona. - Radosław Sierpiński uzyskał habilitację w kwietniu 2021 na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 11 dni przed ogłoszeniem konkursu na prezesa ABM - mówił podczas posiedzenia sejmowej komisji Marian Banaś, prezes NIK.

Niejasna ścieżka

Co do prawdziwości tego zaświadczenia duże wątpliwości ma NIK, a obecna ekipa w Ministerstwie Zdrowia skierowała sprawę do prokuratury. - Są bardzo silne przesłanki na to, że to zaświadczenie, które (Sierpiński - przyp. red.) przedstawił, jednak nie było prawdziwe. Nie można wtedy mówić o trzyletnim zatrudnieniu na stanowisku kierowniczym - mówi wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.