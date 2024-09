Nadmiar biurokracji, stres i obciążenie psychiczne. Młodzi lekarze nie chcą specjalizować się w onkologii

Dla Michała Siwika onkologia kliniczna to był oczywisty wybór. Jest już na piątym roku. - To jest specjalizacja piękna - mówi Michał Siwik, lekarz rezydent z Narodowego Instytutu Onkologii. - Sukcesem nie jest tylko to, że my wyleczymy pacjenta z choroby nowotworowej, ale czasem sukcesem jest to, że nasz pacjent żyje coraz dłużej - dodaje.