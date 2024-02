Na Zachodzie nie budzi żadnych kontrowersji, a w Polsce? Eksperci wyjaśniają, jak działa tabletka "dzień po"

Antykoncepcja awaryjna ma za zadanie opóźnić owulację i to całkiem precyzyjnie. - Udowodnionym mechanizmem jest opóźnianie owulacji do 5 dni - tłumaczy Pietrzak. Ponadto lekarze zapewniają też, że nie ma żadnego zagrożenia czy ryzyka dla istniejącej ciąży. - Nie ma badań, które by pokazywały, że dochodzi do uszkodzenia płodu, albo ciąża będzie się rozwijała nieprawidłowo - wskazuje dr Anna Orawiec, ginekolożka i autorka bloga Doctor Ashtanga.