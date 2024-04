Na Węgrzech rozpoczęła się kampania wyborcza. Viktor Orban musi się zmierzyć ze swoim rywalem

Okupacja Brukseli i wzięcie sprawy w swoje ręce - to pomysły Viktora Orbana i jego Fideszu na kampanię do Parlamentu Europejskiego. - Musimy walczyć, musimy bronić pokoju i bezpieczeństwa węgierskiego narodu, musimy bronić wyników naszej gospodarki, naszych rodzin, zwłaszcza naszych dzieci. Aby zrozumieli też ci w Brukseli: żadnej migracji, żadnego gender, żadnej wojny - podkreślał węgierski premier podczas swojego ostatniego wystąpienia.

To mogą być dla premiera Orbana najtrudniejsze do tej pory wybory europejskie. Sytuacja gospodarcza na Węgrzech nie jest łatwa, a do tego na jego drodze postanowił stanąć 43-letni Peter Magyar. Jeszcze kilka miesięcy temu znany mało komu. Głośno zrobiło się o nim po dymisji prezydent Katalin Novak w związku z ułaskawieniem człowieka tuszującego pedofilię. Pracę straciła też wtedy była żona Magyara - była minister sprawiedliwości Judith Varga.