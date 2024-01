Na fundację ojca Rydzyka, garnki czy doposażenie strażaków. Audyt w Funduszu Sprawiedliwości

Ze strony internetowej dowiemy się, że Fundusz Sprawiedliwości ma natychmiastowo i bezpłatnie pomagać ofiarom przestępstw. Pojawiają się jednak pytania, jak się ma do tego fundacja ojca Rydzyka czy Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, które otrzymały dziesiątki milionów. Z pieniędzy funduszu kupowano też na przykład garnki.

Jak Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia za 25 milionów walczyła z przemocą? Próbowaliśmy się dowiedzieć, ale siedzibę zamknęła kilka dni po wyborach. Na liście beneficjentów Funduszu Sprawiedliwości, którym do niedawna zarządzał Zbigniew Ziobro, figuruje jako najhojniej obdarowana.

- Już zdążyła się wykreślić z rejestru przedsiębiorców, i to w 2023 roku, i nie bez przypadku. Na drugim miejscu jest fundacja ojca Rydzyka, tu też nie ma przypadku - zawraca uwagę Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

130 organizacji dostało z Funduszu Sprawiedliwości w sumie 216 milionów złotych. Fundacja ojca Rydzyka - 14 milionów złotych. Ministerstwo Sprawiedliwość chce sprawdzić, na co szły pieniądze z funduszu, który miał pomagać ofiarom przestępstw. - Zamiast na ofiary przestępstw, to szło na promocję polityków - wskazuje Małgorzata Osipczuk, psychoterapeutka, prezeska Stowarzyszenia "Intro".

"Fundusz rażącej niesprawiedliwości"

Za pieniądze dla ofiar kupowano garnki, doposażano strażaków. - Pieniądze zostały skonsumowane, a realna pomoc nie trafiała w ogóle do osób krzywdzonych - podkreśla Karolina Bućko, przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw pedofilii. - Ten fundusz to był fundusz rażącej niesprawiedliwości - ocenia Joanna Scheuring-Wielgus, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. - Z niektórych fundacji czerpali garściami politycy Suwerennej Polski, żeby sobie robić kampanię wyborczą - zauważa poseł lewicy Tomasz Trela.