Na filmiku pokazał, jak "gasi pożary w rolnictwie". Nagranie ministra Telusa hitem internetu

- Jeżeli chcecie się wyżywać na mnie, bardzo proszę, bo ja jestem do dyspozycji, ale proszę nie kpić z polskiego rolnika - mówi minister Telus, odnosząc się do uszczypliwych komentarzy.

Minister jednak czasem lubi też pożartować. W niedzielę na spotkaniu z rolnikami nawet opowiedział dowcip. "Ja mam ekologiczne siano na sprzedaż. Wystawiłem po 80 złotych, nikt nie chciał kupić. W tym roku dzwonią ludzie i pytają, a ja im na to: ale w tym roku to ja nie mam" - mówił.

Aktywność na popularnej platformie

Minister aktywną działalność w medium społecznościowym rozpoczął w ubiegłym tygodniu. Zbiegła się z ona małym jubileuszem - jego urzędowaniem w resorcie rolnictwa od stu dni, co Robert Telus podsumował dwukrotnie i na dwa sposoby. Była oficjalna prezentacja w ministerstwie, ale przygotowano też wersję drugą, nieco mniej oficjalną, chociaż powstała w gabinecie ministra.

"No i co, liczyli na moją głowę, liczyli, że nie dam rady, a tu dzisiaj 100 dni. I przez 100 dni zrobiono tyle w ministerstwie rolnictwa, co przez wiele, wiele lat nie zrobiono. Uratowano polskie rolnictwo" - przekonuje minister na udostępnionym nagraniu na TikToku.