MZ opublikowało pełny raport z pilotażu sieci onkologicznej. Wnioski były negatywne

Produkty rolne i żywnościowe z Rosji nie zostały objęte unijnymi sankcjami po napaści na Ukrainę. Podobnie jest z produktami z Białorusi. Teraz polskie władze chcą wezwać Komisję Europejską do tego, by takie sankcje wprowadzić, ale to będzie wymagać sporego wysiłku.