Monika Horna-Cieślak jedyną kandydatką na Rzecznika Praw Dziecka. Otrzymała poparcie sejmowych komisji

Kandydatka na rzeczniczkę jest adwokatką i aktywistką. Specjalizuje się w prawach dziecka. Współtworzyła tak zwaną ustawę Kamilka - nowelizację prawa wzmacniająca ochronę najmłodszych przed przemocą. - Bicie dzieci jest złe, klapsy są złe. To nie jest urząd partii politycznej, to nie jest urząd światopoglądu jednego człowieka. Nie może nikogo segregować, nie może nikogo dyskryminować - mówiła Horna-Cieślak na posiedzeniu sejmowej komisji.

Posiedzenie komisji było dla niej nie tylko okazją do zaprezentowania swojej wizji urzędu, ale także do wsłuchania się w głos organizacji społecznych.

PiS nie zgłosiło swojego kandydata

Monika Horna-Cieślak jest jedyną kandydatką na Rzecznika Praw Dziecka, a to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosiło nikogo. - Uznaliśmy, że skoro jest większość w Sejmie, to być może niech wybierze swojego rzecznika. Wiemy, że w Sejmie jest określona większość. Co więcej, jest tak rozemocjonowana, żeby wszystko, co jest związane z Prawem i Sprawiedliwością negować - mówi Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.