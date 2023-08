Młodzi zachęcają do udziału w wyborach. "Ważne, żeby poczuć tę sprawczość"

Idziemy na wybory, zabieramy ze sobą rodziny - mówią młodzi. Zachęcają też do udziału w wyborach kobiety. Bo nikt - tak jak one same - nie zawalczy o ich prawa - przekonują.

Świadomość siły i wagi każdego pojedynczego głosu jest wśród młodych, którzy pojawili się na Campusie Polska Przyszłości, ogromna. Wszyscy zebrani mówią, że koniecznie trzeba iść na wybory. Jednak nikt nie mówi - na kogo będą głosować. Młodzież na Campusie jest bardzo polityczna, ale nie partyjna. Jessica, Klaudia, Martyna, Wiktoria i Natalia poznały się właśnie tam. Uznały, że muszą coś wspólnie zrobić - aby zachęcić do pójścia na wybory. Bardzo nie chcą, aby ich akcja była kojarzona z Campusem, więc redakcja "Faktów" TVN spotkała się z nimi nad jeziorem. - Nie zależy nam, z jakiej opcji politycznej. Chodzi o to, żebyśmy my, młodzi ludzie, młode kobiety przede wszystkim poszły na te wybory i nie oddały swojego głosu w ręce kogoś innego - mówi wiktoria Nowak.

- Nie ważna na kogo głosujemy. Ważne, żeby poczuć tę sprawczość - dodaje Natalia Nadolna.

Chodzi im przede wszystkim o zachęcenie kobiet do udziału w wyborach. - Nie tylko, żeby poszyły same, ale żeby zabrały ze sobą swoje mamy, babcie, siostry, przyjaciółki - wyjaśnia Klaudia Durma. Akcja była błyskawiczna. Dziewczyny wstały o 7:00, spotkały się na pomoście i w dwa dni nagrały profrekwencyjny spot. Jego premierowa emisja zaplanowana jest najpóźniej na 15 września.

Mark Brzezinski spotkał się z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości Katarzyna Kolenda-Zaleska/Fakty TVN

Siła młodych

W tym apelu o pójście na wybory zawiera się też konkretna odpowiedz - dlaczego. - Żeby Polska dalej była w Unii Europejskiej, żeby kobiety miały więcej praw - wyjaśnia Klaudia.

Młodzi na Campusie Polska Przyszłości z uwaga słuchają bohaterów przeszłości, opowieści o wojennych losach i podejmowanych wtedy wyborach. Bohaterki Powstania też nie wskazywały, na kogo głosować. Mówiły tylko, że one swoich przysiąg zawsze dotrzymywały. - Dla mnie wy jesteście największym skarbem naszego narodu. Bo wy możecie zmieniać to, co jest złe w naszych rządach - mówiła do młodych Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Młodzi myślą, że to mogą być dla nich najważniejsze wybory w życiu. To, jak zaangażowani są oni w zmiany w Polsce, widać po ich masowej obecności na Campusie. Obecni tam politycy nie mają lekko. Władysław Kosiniak-Kamysz musiał zadeklarować, że jeśli ich kandydatka do Senatu nie potępi Putina, to zniknie z listy.