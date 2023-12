Młodzi ludzie jeżdżą ostrożniej. "Dla nich poważne kary pieniężne są najbardziej dotkliwe"

Inne rozwiązania niż mandaty

Jak jeszcze bardziej wpłynąć na to, by młodzi ludzie podejmowali na drogach mniejsze ryzyko? Eksperci są zgodni, że kolejne podwyższenie kar już nie poprawi statystyk. - Ci, którzy mieli się wystraszyć, to już się tego boją, natomiast to już więcej nie zrobi. Są badania ze świata, z różnych krajów, że podnoszenie kar poza pewien pułap niczego nie daje - zwraca uwagę Zboralski.